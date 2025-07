Marka (31) pogrešajo že 14 dni! Ste ga videli?

Policisti Policijske postaje Ptuj so bili v četrtek, 17. julija, obveščeni, da svojci pogrešajo 31-letnega Marka Blažeka s Ptuja.

Pogrešani Marko je visok okoli 185 centimetrov, suhe postave, ima rjave kodraste lase ter krajšo brado in brke. Ko so ga nazadnje videli, je bil oblečen v temno polo majico in sive kratke hlače ter obut v črne športne copate z belim robom. Nazadnje so ga videli na območju mesta Ptuj.

Policisti naporošajo vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešanem, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali na Policijsko postajo Ptuj na (02) 780 91 00, i pokličejo na interventno številko 113, ali anonimni telefon 080 1200.