Ali je Marjan Elemir Rozman na prvi šolski dan pred dvema letoma res želel ubiti Sandija Šišića ali pa se je, kot trdi, le branil pred njegovimi udarci? Če bi vprašali tožilstvo, ni dvoma, da je takrat zagrešil poskus uboja. »Najprej ga je s kuhinjskim nožem zabodel v trebuh, ko pa je Andreji Lokar uspelo in mu ga je vzela, je Šišića z drugim nožem zabodel v vrat in ga porezal po vratu. Je pa Andreji Lokar uspelo preprečiti njegovo nadaljnje zabadanje, Šišiću pa je uspelo pobegniti,« je očitke iz obtožnice v zvezi s tem dejanjem junija lani, ko se je na okrožnem ljubljanskem sodišču začelo so...