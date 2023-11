Marjan štiri dni mrtev v grmovju

Dobro leto je že minilo od tragične prometne nesreče, v kateri je umrl 49-letni Marjan Bevc iz Brezja pri Trebelnem. Nesrečnika, sicer priljubljenega varovanca trebanjske enote varstveno-delovnega centra, so iskali kar štiri dni, potem pa so ga našli pod cesto, v grmu ob hitri cesti Novo mesto–Trebnje pri priključku za Karteljevo oziroma Kamenje. Ko se je začel ​klobčič skrivnostne Marjanove smrti razpletati, je bilo kmalu jasno, da je bil žrtev prometne nesreče. Še istega dne so policisti prijeli voznika, ki je zbil Marjana, gre za 34-letnega Rožleta Grintala s Potovega Vrha pri Novem mestu. ...