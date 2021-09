Marjan se je skrival pod identiteto mrtveca

Po spektakularni raciji v lokalu Sedmica sredi Nove Gorice so policisti aretirali 41-letnega Marjana Miklavčiča in 38-letnega Bekima Z. Pri Bekimu so našli dva kilograma heroina, ki mu ga je prodal Miklavčič, slednjemu so zasegli dve pištoli. Privedli so ju na zaslišanje na okrožno sodišče. Milost zaradi časovne oddaljenosti Miklavčič je tistega 24. maja 2005 pred preiskovalno sodnico stopil ob 11.45. Zaslišanje se je končalo okrog tretje ure popoldne, v spremstvu policistov je nato pred dvorano čakal na sklep o odreditvi pripora. Zaželel si je kavo, zato sta ga policista pospremila v medetaž...