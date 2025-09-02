Marjan prijatelja ubil iz malomarnosti

Kako hitro se lahko na cesti zgodi tragedija, dokazuje nesreča, ki se je zgodila v večernih urah 18. decembra 2021. Bilo je na Trpinčevi ulici v Ljubljani, ko je danes 74-letni Marijan Marđetko s fordom kugo pripeljal domov 74-letnega prijatelja Milana G. »Milan, a bo šlo?« ga je vprašal, tik preden je zapustil avtomobil. »Bo, bo,« mu je odgovoril in odšel. Pretresljivo dogajanje, ki je sledilo, je posnela tudi ena od tamkajšnjih videonadzornih kamer. Milan se je namreč najprej z zadnjim delom telesa naslonil na zadnjo polovico desne strani vozila in bil tako naslonjen kakšnih deset sekund. ...