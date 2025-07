Marjan Fabjan med treningi nasilen. »Zmerjal jih je, da so prasice, krave debele«

Poročali smo, da je več nekdanjih judoistk policiji prijavilo domnevne spolne zlorabe, fizično nasilje in psihično maltretiranje, ki naj bi jih izvajal eden najuspešnejših trenerjev pri nas – Marjan Fabjan iz Judo kluba Sankaku Celje.

Zdaj je za Pop TV anonimno spregovoril še en nekdanji vrhunski judoist, ki da je tudi sam videl udarce, brce in zmerjanje, ki naj bi jih bile deležne Fabjanove varovanke.

»Če dekleta nečesa niso naredile po njegovih pričakovanjih, so bile deležne brc v zadnjico, klofut. Zmerjal jih je, da so prasice, krave debele in podobno. To je počel tudi pred drugimi tekmovalci in trenerji. /.../ Punce si tega niso zaslužile,« je povedal, kaj je videl med treningi s Fabjanovimi varovankami, nekdanji vrhunski slovenski judoist, ki je želel za omenjeno televizijo ostati anonimen.

»S palico nas je tepel po zadnjici, hrbtu, nogah ... Brcal nas je, hodil nam je po prstih ... To je bil del treninga, nekaj povsem 'normalnega',« je o brutalnem fizičnem in verbalnem nasilju, ki naj bi ju bila več let deležna na treningih, za Pop TV spregovorila nekdanja judoistka.

Nekonvencionalne metode

Fabjan je bil že v preteklosti znan po svojih nekonvencionalnih metodah na treningih in trdih prijemih ter delu. »Ostro pa zavračam kakršno koli spolno nasilje in spolne zlorabe,« je za STA dejal Fabjan. V vseh letih v judu Fabjan trdi, da je bilo tudi nekaj simpatij in partnerstev: »Tudi moja sedanja partnerka je nekdanja judoistka.«

Fabjan naj bi se nad mladimi članicami znašal še s klofutami, z bambusovo palico, brcami, kričanjem, zmerjanjem in psihološkimi manipulacijami. Včasih zato, ker naj ne bi bil zadovoljen z njihovim napredkom pri treningu. Drugič pa, ker naj bi enostavno imel slab dan.

V bran nekdanjemu trenerju pa je stopila nekdanja tekmovalka in magistrica zdravstvene nege Mateja Rehar. V objavi na družbenih omrežjih je opisala spomine na zahtevne treninge in izrazila razočaranje nad očitki, ki so se pojavili v zadnjih tednih.