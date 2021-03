Marino, mati dveh otrok, umoril, ker je imela drugega

Stanovalec bloka v kamniški Steletovi ulici se je 31. januarja nekaj po 11. uri napotil na sprehod, ko je pri izhodu zaslišal krike. »Tepe ženo, ubil je ženo, ubil, kliči policijo!« Storilec pa je kmalu zatem nekoga poklical po telefonu in mu povedal: »Zaklal sem ti kumo, našel sem je ... pri njej, grem se prijavit na policijo.« To je bil 36-letni Kamničan Goran Ilikić. Akter prvega letošnjega umora na Slovenskem je zdaj izvedel, da je obtožen umora iz ljubosumja. Na brutalen način je vzel življenje svoji ženi in materi dveh njunih malih otrok Marini. Ni kli...