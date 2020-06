Marin polomil Petru obraz

Sodnik je oškodovanca z zahtevkom za okoli 19 tisočakov odškodnine napotil na pravdo.

Petintridesetletnegaiz Kort so zaradi povzročitve hudih telesnih poškodb vrstnikuiz Divače na koprskem okrožnem sodišču obsodil na pogojno zaporno kazen.Kozlovič je 5. junija 2015 prišel na dvorišče hiše v Kortah, kjer živi Milinović, zato, pravi, da bi mu Milinović vrnil 400 evrov: »Tistega dne sem ga poklical po telefonu, ker sem potreboval svoj denar. Povedal mi je, da popravlja motor in naj se oglasim do večera.« Prišel je, pravi, okoli pol sedmih zvečer, parkiral pred hišo in se iz avta odpravil do njega.»Bil je jezen, očital mi je, da črnim njegovo ime, ko ljudem govorim, da mi dolguje denar,« pavi oškodovani, ki se tistega dne sicer ne spominja v celoti.Obtožnica je Milinoviću očitala, da je Kozloviča najprej udaril s topim delom sekire po glavi, čemur naj bi po mnenju izvedenca medicinske stroke dr.z 80-odstotno gotovostjo ustrezala ena od poškodb, potem pa ga dvakrat s pestjo udaril v obraz (ta del je obtoženi priznal) in ga na tleh ležečega večkrat brcnil. »Naredili so mi rekonstrukcijo obraza. Zlomil mi je lobanjo, zdrobil ličnici, čeljust se mi je odlepila od lobanje, zlomil mi je zobe in obe arkadi. Eno so mi zašili, drugo popravili s plastično operacijo, bil sem poln modric, obrambnih ran pa nisem imel. Obraz mi skupaj držijo ploščice, ki jih bom imel v glavi do konca življenja. Posledice čutim še danes,« je povedal Kozlovič.Milinovićeva zgodba je povsem drugačna. Pravi, da je oškodovani prišel k njemu, da z njim obračuna, ker je mislil, da ima nekaj z njegovim dekletom in ker naj bi bil zelo ljubosumen. Denarja da mu ni dolgoval. »Nisem ga udaril s sekiro. Zamahnil je z nožem proti meni, zbal sem se za svoje življenje, zato sem se branil, in če bi se vrnil nazaj, bi se branil znova,« je povedal Milinović in še, da mu je žal, da se je tako končalo, ter želi, da bi se Peter pozdravil.Višja državna tožilkaje za obtoženega predlagala 12 mesecev zapora s preizkusno dobo treh let. Sodnikmu je izrekel 10 mesecev zapora s preizkusno dobo treh let, plačati mora 200 evrov takse in stroške postopka. Sodnikje v obrazložitvi sodbe dejal, da prepričljive izpovedi oškodovanca ali obtoženca ni imel. Milinović je dejanje storil na mah, ko ga je oškodovani brez njegove krivde močno razdražil, prav tako je prišel na njegov dom, kjer bi se moral obtoženi počutiti varnega.