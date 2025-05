Bila je trda tema in meglen večer, 18. decembra 2021, ko je 74-letni Marijan Marđetko domov s fordom kuga pripeljal 74-letnega prijatelja Milana Gajića. Ustavil je »tri ali štiri metre« pred hišo v Trpinčevi ulici 108 v Ljubljani in ga vprašal: »Milan, a bo šlo?« Odgovoril mu je »bo, bo« in zapustil avto. 3 ali 4 metre pred hišo je ustavil. Le kakšnih deset sekund se je Marijan tam zadržal, nato pa je »zapeljal naprej, a ker je bil tam kup peska, sem šel malo v rikverc in nato spet naprej. Pa spet malo nazaj, obrnil avto in se odpeljal.« Prvič, ko je zapeljal vzvratno, se mu je avto »zagunca...