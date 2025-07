Mariborski poslovnež ovaden zaradi goljufije, škode za skoraj milijon evrov

Mariborski kriminalisti so na mariborsko okrožno državno tožilstvo podali kazensko ovadbo zoper odgovorno osebo gospodarske družbe z območja Maribora, ki je osumljena storitve kaznivega dejanja poslovne goljufije. Osumljeni ni izpolnil dogovorjenih obveznosti za gradnjo poslovne stavbe in s tem drugo družbo oškodoval za okoli 930.000 evrov.

Kot so danes sporočili s Policijske uprave Maribor, so kriminalisti sektorja kriminalistične policije kazensko ovadbo zoper odgovorno osebo v družbi z območja Maribora po večmesečni preiskavi na tožilstvo podali v začetku tega meseca. Kazensko ovadbo so podali tudi zoper gospodarsko družbo. Za kaznivo dejanje poslovne goljufije je predpisana kazen zapora od enega do 10 let.

Lažne obljube o gradnji

Ovadeni je po njihovih navedbah utemeljeno osumljen storitve kaznivega dejanja poslovne goljufije, ki ga je storil s tem, da je kot zakoniti zastopnik družbe s prikazovanjem, da bo izpolnil obveznosti pri gradnji poslovne stavbe, preslepil direktorja oškodovane družbe. Slednji je tako v letu 2019 s podjetjem osumljenega sklenil pogodbi za gradnjo poslovne stavbe v Mariboru, to pa dogovorjenih obveznosti ni izpolnilo.

Osumljeni je nato z neutemeljenimi odpovednimi razlogi in neutemeljenim zahtevkom za ničnost pogodbe v letu 2021 odstopil od pogodbe. Zaradi celotne neizpolnitve obveznosti po sklenjenih pogodbah je oškodovani družbi povzročil veliko premoženjsko škodo, so še pojasnili.