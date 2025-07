Mariborski policisti zaključili preiskavo smrti ženske, to je pokazala obdukcija

Mariborski policisti so zaključili preiskavo smrti ženske na območju Miklavža na Dravskem polju, o čemer so bili obveščeni 27. maja popoldne. Ob prihodu policistov na kraj je bila opažena mrtva 84-letna ženska, ob njej pa so bili trije psi.

O dogodku sta bila tedaj obveščena dežurni okrožni državni tožilec ODT Maribor in dežurni preiskovalni sodnik Okrožnega sodišča v Mariboru, ki je za pokojno odredil sodno obdukcijo. Ugotovljeno je bilo, da je pokojna umrla zaradi več ugrizov in posledične izkrvavitve.

Kriminalisti so pri preiskavi navedenega dogodka zbrali dovolj dokazov, da so zoper 50-letnega moškega, zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja povzročitve smrti iz malomarnosti na Okrožno državno tožilstvo v Mariboru podali kazensko ovadbo, poroča mariborska policijska uprava.