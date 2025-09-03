Mariborski policisti sporočili tragično novico

»Na PU Maribor smo bili nedavno obveščeni o smrti ženske, ki je bila kot kolesarka udeležena v prometni nesreči v okolici Ptuja 8. avgusta 2025,« je navedla Anita Kovačič predstavnica za odnose z javnostmi PU Maribor.

Voznico osebnega avtomobila ovadili

Glede na zbrana obvestila je tedaj voznica osebnega avtomobila peljala po površini za promet pešcev in kolesarjev, ter pripeljala do križišča z lokalno cesto, kjer je prišlo do trčenja pri zavijanju kolesarke, ki je imela pri vožnji prednost. Hudo poškodovana kolesarka je bila odpeljana v bolnišnico. Zoper voznico osebnega avtomobila je bila podana kazenska ovadba zaradi suma storitve kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti. V povezavi s prometno nesrečo sicer še zbiramo obvestila.