SMRT PO NESREČI

Mariborski policisti sporočili tragično novico

Kolesarka je bila udeležena v nesreči v začetku avgusta.
Fotografija: Simbolična fotografija. FOTO: Mavric Pivk
Simbolična fotografija. FOTO: Mavric Pivk

M. U.
03.09.2025 ob 15:10
03.09.2025 ob 15:56
M. U.
03.09.2025 ob 15:10
03.09.2025 ob 15:56

»Na PU Maribor smo bili nedavno obveščeni o smrti ženske, ki je bila kot kolesarka udeležena v prometni nesreči v okolici Ptuja 8. avgusta 2025,« je navedla Anita Kovačič predstavnica za odnose z javnostmi PU Maribor. 

Voznico osebnega avtomobila ovadili 

Glede na zbrana obvestila je tedaj voznica osebnega avtomobila peljala po površini za promet pešcev in kolesarjev, ter pripeljala do križišča z lokalno cesto, kjer je prišlo do trčenja pri zavijanju kolesarke, ki je imela pri vožnji prednost. Hudo poškodovana kolesarka je bila odpeljana v bolnišnico. Zoper voznico osebnega avtomobila je bila podana kazenska ovadba zaradi suma storitve kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti. V povezavi s prometno nesrečo sicer še zbiramo obvestila.

