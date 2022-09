Na Policijski upravi Maribor so nam potrdili, da so v zadnjem obdobju na območju Policijske postaje Šentilj obravnavali več napadov neznanih psov na domače in eksotične živali. Večina primerov se je pripetila na kmetijah v občinah Pesnica in Šentilj. In čeprav nekateri izvirajo iz lanskega leta, policistom še ni uspelo odkriti lastnika ali lastnikov domnevno dveh psov, ki naj bi bila vpletena v večino napadov na širšem območju tega dela Slovenskih goric. Ne prizanašajo niti alpakam. FOTO: Oste Bakal O vsem se je bolj kot ne molčalo, dokler se z opozorilom lastnikom drobnice in drugih živali...