Mariborski policisti potrebujejo pomoč: ste videli nesrečo v križišču Strossmeyerjeve in Krekove ulice?

Policisti Policijske postaje Maribor I, obravnavajo prometno nesrečo in prosijo za pomoč. V četrtek ob 15.25, se je v semaforiziranem križišču Strossmeyerjeve in Krekove ulice, v bližini naslova Strossmeyerjeva ulica 32 v Mariboru, zgodila prometna nesreča, v kateri sta trčila voznica osebnega avtomobila znamke Renault, tip Scenic in voznica osebnega avtomobila znamke Audi, tip A4. Zaradi razjasnitve okoliščin prometne nesreče naprošajo morebitne očividce, da se zglasijo na Policijski postaji Maribor I ali pokličejo na telefonsko številko 02 220 86 30 oziroma na številko policije za klice v sili 113.