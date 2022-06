Mariborčanko, ki je zabodla nasilnega partnerja, izpustili iz pripora

V začetku tedna je javnost pretresla nova družinska tragedija: 31-letna Mariborčanka je z nožem zabodla 36-letnega partnerja, ta pa je umrl v avtomobilu med vožnjo proti bolnišnici. Izkazalo se je, da je bil moški do nje nasilen in imel tudi veljavno prepoved približevanja. Policija ji je odvzela prostost, danes pa so jo izpustili iz pripora. Kot poroča Večer, se bo lahko branila s prostosti. Tožilstvo naj bi po zaslišanju terjalo pripor, a je sodnik ocenil, da ni razlogov za morebitno ponovitveno nevarnost.

Žrtev večletnega nasilja

Kot je v torek povedal vodja mariborskih kriminalistov Beno Meglič, so policisti moškega, ki ga je zabodla žena, pred tem dvakrat obravnavali zaradi nasilja v družini. Imel je prepoved približevanja, a je bival z njo. Na dan uboja sta se sprla, moški je bil do ženske nasilen, ona pa ga je zabodla z nožem.

Dogajanje je bilo nenavadno, saj so bili policisti sprva obveščeni o tem, da je moški z osebnim avtomobilom na Valvasorjevi ulici trčil v parkirano kombinirano vozilo. Šele ob prihodu so ugotovili, da je prometno nesrečo povzročil 36-letnik, ki je bil huje poškodovan in ni kazal znakov življenju. Po ugotovitvah policistov se je poskušal odpeljati v bolnišnico, a je med vožnjo preminil.

31-letnica je imela ob prihodu policistov manjše odrgnine, ki bi jih po besedah Megliča lahko označili kot lahke telesne poškodbe. Po neuradnih podatkih je na zaslišanju podrobno opisala okoliščine nedeljskega dogajanja ter moževega večletnega psihičnega in fizičnega nasilja.

Osumljena uboja

Zagovornik 31-letnice Miha Žinkovič si bo prizadeval doseči prekvalifikacijo očitanega ji dejanja. Kriminalisti so jo namreč ovadili zaradi uboja, za kar je predpisana kazen od 5 do 15 let zapora, medtem ko je odvetnik prepričan, da bi ji bilo mogoče očitati kvečjemu uboj na mah ali povzročitev hude telesne poškodbe, ki se je žal iztekla v smrt.