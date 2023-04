Mariborčanka v šoku, v njeno stanovanje sta vstopila roparja

Mariborski policisti iščejo dva moška, ki sta v soboto zvečer na Partizanski ulici vstopila v stanovanje in od oškodovanke z uporabo sile zahtevala gotovino ter ji zagrozila z ostrim predmetom. Ukradla sta nekaj denarja in mobilna telefona. Po dogodku sta zbežala v smeri proti Kopitarjevi ulici, so danes sporočili iz Policijske uprave Maribor.

Roparja sta žensko po nestrokovni oceni oškodovala za okoli 2000 evrov, policija pa je bila o ropu obveščena v soboto okoli 21.45.

Po navedbah policije je eden od storilcev star med 20 in 25 let, visok okoli 175 centimetrov, športne postave, krajših črnih las, na sprednjem delu trupa pa naj bi imel tetovažo neznanega motiva. Oblečeno je imel črno bundo in temnejše hlače.

Drugi je star okoli 30 let, visok okoli 180 centimetrov in suhe postave. Oblečeno je imel modro bundo s kapuco, ki jo je imel potegnjeno čez glavo. Imel je tudi črn pulover, katerega ovratnik je imel potegnjen čez spodnji del obraza.

Policija prosi vse, ki bi kar koli vedeli o omenjenih dveh osebah, da to sporočijo najbližji policijski postaji, na številko policije 113 ali na anonimno številko policije 080 1200.