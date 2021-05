Mariborčana zasačili s polnim stanovanjem konoplje (FOTO)

Policisti PP Ruše so ugotovili, da 35-letni Mariborčan v stanovanjskem objektu v Rušah, goji konopljo. Na podlagi odredbe preiskovalnega sodnika so pri njem opravili hišno preiskavo in odkrili posebej prirejen prostor za gojenje konoplje: »V njem so bili nameščeni šotori za notranje gojenje ter oprema in pribor za gojenje rastlin, v šotorih pa preko 100 rastlin konoplje.« Vse so mu zasegli.



Zoper moškega bodo policisti podali kazensko ovadbo zaradi neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami po 186. členu KZ-1, so sporočili iz PU Maribor.

