Mariborčana našli mrtvega

Včeraj okoli 13. ure se je Mariborčan J. S. povzpel na Triglavu in uspešno sestopil. Šel naj bi proti Pokljuki, a ga svojci od 16. ure niso več mogli priklicati.

Že včeraj so ga začeli iskati. Teren so danes pregledovali gorski reševalci, vodniki reševalnih psov in policijski helikopter. Prav iz helikopterja so med iskalno akcijo uzrli 72-letnega pohodnika, ki je bil žal že pokojni.

Iz Policijske uprave Kranj so sporočili: »Okoliščine kažejo, da se je na poti s Planike proti Pokljuki izgubil in med hojo padel po zahtevnem terenu v smeri Velega polja. Tuja krivda je izključena.«