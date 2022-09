Mariborčana (73) pridržali policisti

Policisti PP Maribor II so 15. septembra 2022 v popoldanskem času obravnavali kršitev javnega reda v zasebnem prostoru. Policisti so ugotovili, da je 73-letni Mariborčan opit kričal in zmerjal svojega sorodnika. Ker se ni pomiril, so ga bili primorani pridržati do streznitve. Prav tako si je prislužil plačilni nalog zaradi kršitev določil zakona o varstvu javnega reda in miru (ZJRM-1) 6/4-1 in 22/1.