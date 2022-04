Mariborčan zaradi nasilja nad žensko za zapahe

Policisti PP Maribor I so v torek odvzeli prostost 38-letnemu moškemu doma z območja Maribora, za katerega so obstajali utemeljeni razlogi za sum, da je zadnji dan marca v jutranjih urah v garažni hiši na območju Maribora napadel žensko, jo večkrat udaril in ji grozil. Ob tem jo je še lažje poškodoval.

Policisti so primer obravnavali kot kaznivo dejanje nasilništva po II. odstavku 296. člena kazenskega zakonika (KZ-1).

Z zbiranjem dodatnih obvestil in zagotovitvijo materialnih dokazov je policistom uspelo potrditi, da je osumljenec utemeljeno osumljen storitve opisanega dejanja, zaradi česar so pristojnemu tožilstvu podali kazensko ovadbo in ga privedli na zaslišanje k dežurnemu preiskovalnemu sodniku okrožnega sodišča v Mariboru. Ta mu je po zaslišanju odredil sodno pridržanje.