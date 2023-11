Če bi v zgodbi o zločinu Šočrija Mehmetija obveljalo prvotno psihiatrično mnenje, 48-letnik ne bi nikoli spoznaval notranjosti zapora na Dobu. Mladen Vrabič ga je namreč razglasil za neprištevnega, in če bi to mnenje obveljalo, bi pristojni Mariborčana za kako leto strpali na forenzično psihiatrijo, potem pa bi spet bil popolnoma svoboden državljan. A so se vpletli še drugi psihiatri in na koncu je obveljalo, da je bil Mehmeti med napadom na nič hudega slutečo žensko le nekoliko zmanjšano prišteven. Na prvi stopnji je bil kriv poskusa uboja, doletela ga je kazen sedem let in pet mesecev zapor...