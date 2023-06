Mariborčan priznal 40 kil trave, našli dvakrat toliko

Medtem ko smo v Sloveniji pred časom uživali praznične dni, je na deželnem kazenskem sodišču prestolnice avstrijske Štajerske stekel sodni proces zoper preprodajalce konoplje, v katerem ima eno osrednjih mest na zatožni klopi 31-letni Slovenec. Njegov izvor nam je februarja razkril Markus Lamb s štajerske deželne policijske uprave: »Moški prihaja z območja Maribora in ga sumimo, da je pripeljal večje količine prepovedanih drog. Pri prijetju je bil sam.« Mariborčan je postal del devetčlanske organizirane združbe, prav to medsebojno organiziranost pa so v uvodu glavnega naroka jeli spodbijati odvetniki obtožencev z besedami: »Vsak si je skuhal lastno juho.«

Pričakali so ga skupaj

Že ob zaključku preiskave sredi zime je marsikoga presenetilo, da so se aretacije zgodile lansko poletje. Junija so namreč policisti naključno prijeli voznika v okolici nakupovalnega središča, ki je pravkar nabavil pol kilograma trave; stekla je preiskava, nato so pripravili koordinirano akcijo ter skupaj s specialci prijeli nekaj osumljencev, 11 kilogramov konoplje – pa tudi Mariborčana, ki je pri sebi imel 40.000 evrov, konopljo pa naj bi dostavil v stanovanje.

Odvetniki bodo spodbijali količine in organiziranost združbe. FOTO: Deželna Policija Štajerske

Proces je precej zanimanja avstrijskih medijev vzbudil zaradi količin, še bolj pa zaradi 24-letne pedagoške študentke, ki je delala kot popoldanska varuška v eni od javnih šol. Njeno stanovanje je bilo bunker za prepovedane droge, gotovino in prepovedano hladno orožje, plašilno pištolo in elektrošoker. »Ko so v stanovanje vpadli specialci, je bila tako zakajena, da je spala in sploh ni ničesar zaznala,« je varuško otrok in bunkerja po poročanju Kronen Zeitung zagovarjal njen odvetnik.

Ob njej pa je osrednja osebnost Mariborčan, ki je na začetku preiskave priznal, da je med avgustom 2022 in prijetjem na začetku lanskega avgusta v Gradec pripeljal okoli 40 kilogramov konoplje. Seštevek preiskovalcev pa je skoraj dvakrat višji – slabih 80 kilogramov. Mariborčan je v zagovoru povedal: »Počutim se krivega in tudi zavezanega, da povem resnico.« Nato naj bi ga predsedujoči sodnik Raimund Frei opozoril: »To je tretja verzija vaše resnice.« A Slovenec je vseeno povedal, da je bil zadolžen za dostavo konoplje do varuškinega stanovanja. »Zavedam se, da je bilo to narobe. Ampak upam, da bo enkrat tudi legalno,« je še pristavil. Skupaj je osem od devetih obtoženih vsaj deloma priznalo obtožbe tožilstva. Predvsem se razhajajo glede organiziranosti in količin.

Zagovorniki pri izpodbijanju seštevkov količin očitanih mamil govorijo o pretiravanju: »To so fantazijske količine,« je bil še bolj neposreden odvetnik Christian Fauland, ki pa bo imel z advokatskimi kolegi precej trdo delo. Pri severnih sosedih jim za takšno dejanje grozi do 15 let kehe.