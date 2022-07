»Tri leta in deset mesecev? Ja, to bom vzel, pa mi ni treba nič govoriti, ker bom postal živčen. Vsega imam že dosti. Na Dob grem, tam bom treniral fitnes, potem pa pridem domov. Takrat bo pa borba. Ta glava si vse zapomni. Boli me k…,« je na novomeškem sodišču kar vrelo iz 27-letnega Manujela Kostrevca iz Novega mesta. Tokrat se je pred roko pravice znašel, ker je prejšnje poletje, pa tudi januarja letos, zagrešil dva ropa in štiri tatvine. Da gre res za starega znanca policije in sodišč, govori že podatek, da so policisti zoper njega samo lani spisali kar 84 kazenskih ova...