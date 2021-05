Manjši stanovanjski objekt je v celoti zgorel (FOTO)

Kot je poročala Uprava RS za zaščito in reševanje, je danes, ob 2.34 uri v naselju Žvab, v občini Ormož, prišlo do požara, kjer je zagorel manjši stanovanjski objekt. Posredovali so gasilci PGD Ključarovci pri Ormožu, PGD Hardek, PGD Ivanjkovci in PGD Ormož, ki so ogenj pogasili ter pregledali okolico objekta. Kljub hitremu posredovanju pa je objekt v celoti zgorel.



Policisti, ki so lahko šele danes opravili ogled, še niso poročali o vzroku za požar, ter o materialni škodi.

