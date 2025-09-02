PRITOŽIL SE JE

Mamo njunih otrok pobil s kovinsko palico, nato trdil, da jo je pretepel sosed

Vrhovno sodišče je Muhabiju Gashiju potrdilo 22 let zapora zaradi umora.
Fotografija: Morilec med izrekom prvostopenjske sodbe FOTO: Aleksander Brudar
Odpri galerijo
Morilec med izrekom prvostopenjske sodbe FOTO: Aleksander Brudar

Boštjan Celec
02.09.2025 ob 06:30
Boštjan Celec
02.09.2025 ob 06:30
Gospa je vseskozi izražala brezpogojno zaupanje v moža in ni omenjala ogroženosti ali nasilja v družini, so o 41-letni materi šestih mladoletnih otrok Amandi Černe iz zaselku Lisce na Razborju pod Lisco pojasnjevale socialne delavke. Toda obdukcija je pokazala številne stare in zaraščene zlome kosti. Prvega februarja 2022 pa so otroci (stari so bili od treh do 15 let) po krivdi svojega očeta ostali brez matere. In zaradi umora na grozovit in zahrbten način bo zdaj 50-letni Muhabi Gashi sedel 22 let, je nazadnje sporočilo vrhovno sodišče, ki je zavrnilo njegovo zahtevo za varstvo zakonitosti. ...

Celoten članek je na voljo le naročnikom.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

Muhabi Gashi sojenje umor zapor

Priporočamo

Prižgani oranžni alarmi! Vremenoslovci opozarjajo na nevihte in ekstremno količino padavin
Astrološki znak, ki ga čaka naporen september
Poroka leta: za skrito Vilo Tartini bosta premier in vplivnica odštela 12.000 evrov (FOTO)
Premium
Mamo njunih otrok pobil s kovinsko palico, nato trdil, da jo je pretepel sosed

Predstavitvene informacije

 
Promo Photo

Zato je jesen pravi čas za počitnice v Sredozemlju!

 
Promo

7 razlogov, zakaj je tekalna steza odlična tudi za hojo, ne samo tek

 
Promo

Priložnost za vse: delo v Lizboni, Atenah, na Baliju ...

 
Promo

To so zadnji hiti v opremljanju doma

 
Promo

Kateri bodo najbolj zanimivi dogodki v prihodnjih dveh letih?

 
Promo

Ljubljana in Zagreb kot svetli evropski izjemi

 
Promo

Poškodba kolena: je res treba čakati tako dolgo?

 
Promo

Kaj je trenutno najbolj zanesljiv način za oplemenitenje prihrankov?

Komentarji:

Priporočamo

Prižgani oranžni alarmi! Vremenoslovci opozarjajo na nevihte in ekstremno količino padavin
Astrološki znak, ki ga čaka naporen september
Poroka leta: za skrito Vilo Tartini bosta premier in vplivnica odštela 12.000 evrov (FOTO)
Premium
Mamo njunih otrok pobil s kovinsko palico, nato trdil, da jo je pretepel sosed

Izbrano za vas

 
Promo

Kateri bodo najbolj zanimivi dogodki v prihodnjih dveh letih?

 
Promo

Ljubljana in Zagreb kot svetli evropski izjemi

 
Promo

Poškodba kolena: je res treba čakati tako dolgo?

 
Promo

Kaj je trenutno najbolj zanesljiv način za oplemenitenje prihrankov?

Predstavitvene informacije

 
Promo Photo

Zato je jesen pravi čas za počitnice v Sredozemlju!

 
Promo

7 razlogov, zakaj je tekalna steza odlična tudi za hojo, ne samo tek

 
Promo

Priložnost za vse: delo v Lizboni, Atenah, na Baliju ...

 
Promo

To so zadnji hiti v opremljanju doma

 
Promo

Kateri bodo najbolj zanimivi dogodki v prihodnjih dveh letih?

 
Promo

Ljubljana in Zagreb kot svetli evropski izjemi

 
Promo

Poškodba kolena: je res treba čakati tako dolgo?

 
Promo

Kaj je trenutno najbolj zanesljiv način za oplemenitenje prihrankov?

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.