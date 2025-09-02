Mamo njunih otrok pobil s kovinsko palico, nato trdil, da jo je pretepel sosed

Gospa je vseskozi izražala brezpogojno zaupanje v moža in ni omenjala ogroženosti ali nasilja v družini, so o 41-letni materi šestih mladoletnih otrok Amandi Černe iz zaselku Lisce na Razborju pod Lisco pojasnjevale socialne delavke. Toda obdukcija je pokazala številne stare in zaraščene zlome kosti. Prvega februarja 2022 pa so otroci (stari so bili od treh do 15 let) po krivdi svojega očeta ostali brez matere. In zaradi umora na grozovit in zahrbten način bo zdaj 50-letni Muhabi Gashi sedel 22 let, je nazadnje sporočilo vrhovno sodišče, ki je zavrnilo njegovo zahtevo za varstvo zakonitosti. ...