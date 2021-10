Mamo in dva majhna otroka reševali iz potoka

Po podatki uprave za zaščito in reševanje se je ob 17.19 na regionalni cesti Stranice–Vitanje v kraju Stenica, v občini Vitanje, zgodila prometna nesreča. Osebno vozilo je zapeljalo s ceste, se prevrnilo na streho in pristalo v potoku Ljubnica.

V avtomobilu je bila mama z dvema majhnima otrokoma. Reševalci so jih odpeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Celje.

Posredovali so gasilci PGD Zreče in zavarovali kraj dogodka, stabilizirali vozilo, ki je bilo na strehi ter s tehničnim posegom rešili vse tri osebe iz vozila. Gasilci so v potok postavili pivnike, da so zajemali iztekajoče olje, vozilo obrnili na kolesa in ga izvlekli iz potoka na cesto.