Mamo 3 ure tepel, nato še zadavil

Enainsedemdesetletni Dragan Kukanja iz Črnič zdaj pravi, da se zaveda, da je povzročil smrt, vendar tega ni storil z namenom. »Toda mame nisem davil, poškodovano grlo je imela že prej. Ne počutim se krivega, ker je nisem hotel ubiti. Bil sem pijan, nisem se zavedal.« Pripomni pa, da ve, da je z njim nekaj narobe, a to pripisuje posledicam poškodb možganov, ki jih je utrpel v nesreči, ko mu je bilo 16 let. Na novogoriškem okrožnem sodišču so mu začeli znova soditi zaradi nasilne smrti 91-letne matere Tatjane, vendar ga ne more doleteti 30 let zapora, saj ni več obtožen umora, ampak ...