Mamin morilec je izganjalec hudiča

V Savinjski dolini in tudi širše še vedno odmeva grozljiv zločin, ki ga je v nedeljo v zgodnjih jutranjih urah v hiši svojih staršev, kjer sicer ni živel, zakrivil 36-letni domačin Gregor Ducman. Kot smo že poročali, so bili celjski policisti o tem, da sta se zgodila umor in poskus umora v eni od hiš na območju Zaloga pri Šempetru v občini Žalec, obveščeni okoli pol šeste zjutraj. Zalog pri Šempetru je bil v nedeljo obarvan črno. FOTO: Mojca Marot O grozovitem dejanju jih je obvestil občan, po naših zanesljivih informacijah sosed Ducmanovih, h katerim naj bi se zatekel hudo poškodovani Branko ...