Mamici s silo iztrgali tri otroke

Sredi letošnjega marca, natančneje le tri dni po razglasitvi vsesplošne karantene zaradi epidemije novega koronavirusa, je krajane enega od naselij na Notranjskem pretresel primer odvzema treh otrok, starih od 6 do 9 let. In to zato, ker naj bi mama preprečevala stike otrok z očetom. Zgodilo se je sredi belega dne oziroma v samem času kosila, ko so v domačo hišo nenapovedano vstopili štiri socialne delavke, štirje policisti, dva pomočnika in sodni izvršitelj. Slednji je materi izročil sklep sodišča, v katerem je pisalo, da ji morajo otroke vzeti. »Prosila sem jih, če lahko vsaj pojemo do konca. Rekli so, da ne. Da je ta ...