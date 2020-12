Mamica je bila spolna sužnja

Pred nekaj leti so policisti razkrili nenavaden primer prostitucije, ki se je dogajal na Obali. Ljubljančan, zadolžen do vratu, je namreč svojo partnerico silil v prostitucijo in ji pobiral zaslužek, in sicer najmanj 250 evrov na dan. Čeprav je na sojenju vse zanikal, je bil E. K. junija 2018 obsojen na leto in osem mesecev zapora zaradi zlorabe prostitucije, še pol leta pa so mu prisodili zaradi kaznivega dejanja oviranja pravosodnih organov, in sicer zaradi njegovih neprimernih klicev oškodovanki iz koprskega zapora, s katerimi je hotel vplivati na sodni postopek. Enotna kazen se je glasila dve leti zapora, sodišče pa je odločilo ...