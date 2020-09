Mami Tatjani polomil kosti in jo zadavil

Zdaj je že jasno, da morilec matere Dragan Kukanja ne bo sedel 30 let. Da je bilo to, kar je 70-letnik storil svoji 91-letni materi Tatjani, običajen uboj, ne pa okrutni umor, so se sprijaznili tudi organi pregona storilcev kaznivih dejanj. A tudi med predstavitvijo očitkov na njegov račun na pritožbeni seji koprskega višjega sodišča je Kukanja nenehno odkimaval in si mrmral v brk. »To ni res, to ni res.«Mamo imel rad, ne bi je ubilObtožba, ki so jo proti njemu tožilci vložili na novogoriški kazenski sodniji, je bila sicer zrela za zapečatenje usode severnega Primorca in tudi ob sklenitvi procesa so tožilci zahtevali, naj do ...