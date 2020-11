Mama snemala poskus izsiljevanja

Trije Kranjčani naj bi za manjše zneske izsiljevali sokrajana, ki se je pozneje preselil v Ljubljano.

Sprva so sokrajanu posodili denar, potem pa za vračilo terjali vse več in več. FOTO: Jože Suhadolnik

Posnetek naj gre iz spisa

Kot smo še izvedeli, Davorju Radojeviću obtožnica tudi očita, da je oškodovancu zlomil nos. FOTO: Burakkarademir/Getty Images

Na zatožno klop so pred dnevi vabili trojico domačinov. Obtožnica med drugim omenja izsiljevanje, poskus izsiljevanja in povzročitev lahkih telesnih poškodb. Eden od obtoženih, 26-letni, je bil na sodišču jasen: »Krivde ne priznavam.«Sodnicavprašanja o tem, ali priznata krivdo, preostalima dvema (še) ni zastavila, kajti 37-letnije na sodišče prišel brez sogovornika, medtem ko so 29-letnemuvabilo na glavno obravnavo izročili pred manj kot osmimi dnevi. Tako je njegova zagovornicapredlagala, da se za njenega klienta glede na novo situacijo – ko se s strankami srečuje na daljavo oziroma sploh ne – predobravnavni narok preloži.Trojica Kranjčanov naj bi za manjše zneske izsiljevala sokrajana, ki se je pozneje preselil v Ljubljano. Scenarij, po katerem naj bi po prepričanju tožilstva delovali, je bil klasičen: sprva so sokrajanu posodili denar, potem pa za vračilo terjali vse več in več, tako da se je menda prvotnih 150 posojenih evrov hitro spremenilo v 500 evrov vračila.Pred petimi leti naj bi osumljenci prišli tudi do oškodovanca domov in takrat naj bi poskušali od njega dobiti nekaj denarja. Ta obisk naj bi, je bilo slišati v sodni dvorani, zabeležila oškodovančeva mama, ki je trojico posnela.Ravno ta posnetek, ki bržčas velja za enega od kronskih dokazov tožilstva, pa se zdi obrambi sporen, zato je odvetnikže predlagal, da se iz spisa izloči zgoščenko, na kateri je zapisan pogovor, ki se je septembra 2015 odvil pred blokom oškodovanca. Kot meni zagovornik obtoženega Davorja Radojevića, je bil ta posnetek »pridobljen brez vednosti in soglasja obdolženca, zato je šlo za nedovoljeno snemanje, s katerim je bila kršena pravica obdolženca do zasebnosti in njegova pravica do svobode izražanja«.Kot smo še izvedeli, Davorju Radojeviću obtožnica tudi očita, da je oškodovancu konec novembra 2015 zlomil nos in mu s tem povzročil lahke telesne poškodbe. A tisti večer naj bi bil obtoženi, ki je veliki navdušenec nad boksom, po trditvah obrambe doma. S partnerico naj bi si ogledal boksarski dvoboj za naslov svetovnega prvaka medin, zato je obramba predlagala, naj sodišče pogleda v wikipedijo, kjer je zapisano, da se je ta dvoboj odvil ravno na omenjeni večer ob koncu novembra 2015. »Obdolženi je boksarski navdušenec, boks pa tudi trenira in takšnih dvobojev nikdar ne zamudi,« je med drugim zatrdila obramba.Predvidoma v začetku tega meseca bodo na predobravnavni narok znova povabili Davorja Bubulja in Dejana Savića, glavna obravnava pa je že napovedana za sredino decembra.