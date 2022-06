Mama Melisa (52) in hči Julija (10) naj bi odšli na dopust, še vedno sta pogrešani

PU Ljubljana sporoča, da sta še vedno pogrešani mama in hči, 10-letna Julija Pogačar iz Radomelj in 52-letna Melisa Smrekar (prej Nataša Brumen, op. p.) iz Radomelj.

Policija ob tem dodaja, da je Julija visoka okoli 150 cm in ima srednje dolge temno rjave lase. Melisa je visoka okoli 170 cm in je vitke postave, ima črne do ramen segajoče lase.

Mama in hči sta pogrešani od sredine novembra 2021 in sta bili nazadnje opaženi na območju Kamnika, od koder naj bi odšli na krajši dopust. Lokacija dopustovanja ni znana, prav tako nista potovali z lastnim vozilom. Obstaja možnost, da se nahajata v tujini ali zunaj urbanih območij.