Mama devetih skubila turiste

Koronakriza je hudo prizadela ulične tatiče. Turistov v glavnem mestu Slovenije ni, priložnosti za njih, torbičarje in žeparje, pa je temu primerno malo. Skoraj zagotovo sta brez posla ostali tudi bosanska mati devetih otrok Munira Sejdić in Hrvatica Kristina Husejnović. Ko korone še ni bilo, sta sicer precejkrat obiskali Slovenijo; pri 28-letni Sejdićevi je bilo v nekaj mesecih leta 2019 zabeleženih 59 prihodov v našo državo, pri tedaj prvič noseči 19-letni Husejnovićevi pa šest. Ko so jima le stopili na prste, pa je tožilce razjezila odločitev sodnikov, ki ju niso dali izgnati iz države. Tod...