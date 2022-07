Malo po polnoči zažgali hlev? Konje so na srečo rešili (FOTO)

Gasilci so bili v ponedeljek ob 1.35 obveščeni, da gori gospodarsko poslopje v Križah. Posredovalo je 18 članov z vsemi tremi vozili, pišejo gasilci PGD Moste. Skupaj s kolegi PGD Križ in PGD Komenda so pogasili hlev za konje, kjer se je ogenj še pred prihodom gasilskih enot polno razvil. »Konja sta bila na srečo zunaj, tako da do ogrožanja življenj na srečo ni prišlo. Je nastala velika gmotna škoda.« Posredovala je tudi policija, ki naj bi ugotovila, da je šlo za nameren požig.

Intervencija je bila zaključena v jutranjih urah.