Na Malem Triglavu v razmiku ene ure umrla dva gornika

V dveh nepovezanih nesrečah sta danes na Malem Triglavu umrla dva gornika. Državljan Slovenije se je pri padcu z Malega Triglava v Snežno konto smrtno ponesrečil okoli 10. ure, tuji državljan pa na istem mestu uro kasneje. V obeh primerih vse okoliščine kažejo na nesrečo v zelo zahtevnih razmerah, so sporočili s Policijske uprave Kranj.

Poziv k previdnosti

Nesreči nista povezani sporočajo s PU Kranj in dodajajo: »V obeh primerih vse okoliščine kažejo na nesrečo v zelo zahtevnih razmerah v gorah, kjer poti prekrivata tako sneg, kot tudi led. Na Triglavu je bilo danes oboje. Helikoptersko podporo je danes nudila posadka helikopterja Slovenske vojske, sodelovali pa so še gorski reševalci GRS Mojstrana in Gorska policijska enota. Znova pozivamo k veliki previdnosti.«

Smrt hrvaškega planinca

To ni prva tragična gorska nesreča ta konec tedna pri nas. V soboto je na območju Kamniškega sedla umrl 37-letni hrvaški planinec.