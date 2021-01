Malčka stlačili pod jogi, otroci jedli lastno bruhanje

V Ljubljani so se vrstile zastrupitve, potrebovali so nujno medicinsko pomoč

Samo danes so ljubljanski reševalci NMP reševali tri osebe, ki naj bi kadile sintetični kanabinoid. Z Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) so sporočili, da gre za nevarno snov, njeno uporabo zato močno odsvetujejo. Po do zdaj zbranih informacijah se je zeleno-siva zeliščna mešanica prodajala kot marihuana, okus pa je imela po lovorovih listih. Po uporabi so se zgrudili Po