Majda umrla v požaru, Josipa za las rešili sosedje

"Zelo je počilo. Nato pa so samo prispeli rešilci ...," se je danes dopoldne, ko smo obiskali Ulico pod gozdom v Trzinu, kjer je včeraj zvečer v požaru umrla 89-letna domačinka Majda, spominjal eden od njenih sosedov. Po naših podatkih naj bi namreč v hiši, v kateri je Majda živela skupaj z 72-letnim Josipom, malo pred osmo uro zvečer eksplodirala jeklenka. O tem, da naj bi v hiši prišlo do eksplozije, so že včeraj zvečer poročali z ljubljanske policijske uprave. "Vzrok za nastanek požara še ni znan. Življenje poškodovanega 72-letnega moškega je ogroženo in ostaja na zdravljenju," so danes dodali na PU Ljubljana.

V galeriji si oglejte posledice smrtonosnega požara v Trzinu.

"Ko smo prispeli na kraj, je bil požar že v polnem razcvetu," je Matija Pirc, vodja intervencije pri PGD Trzin, za Novice orisal takratno stanje na terenu. Gasilci so seveda takoj začeli z gašenjem v notranjosti, hkrati pa tudi ščitili sosednje objekte, da se ognjeni zublji ne bi preselili še nanje. V notranjosti so potem našli dve plinski jeklenki in na žalost zagledali tudi eno mrtvo osebo. Kasneje se je izkazalo, da je šlo za 89-letno Majdo. Da v hiši ni umrl še Josip, se ta lahko zahvali požrtvovalnim domačinom. "Fantje so notri skočili in iz hiše potegnili do vrat opečenega gospoda," nam je o 72-letnem Josipu pripovedoval njegov sosed.

O Josipu in Majdi nam sosedje niso znali povedati niti ene slabe stvari. Skupaj naj bi živela zadnjih dvajset let. Četudi so danes s PU Ljubljana sporočili, da "vzrok smrti umrle 89-letne ženske, ki s poškodovanim ni v sorodstvenem ali drugem razmerju, še ni znan in je predmet nadaljnje kriminalistično forenzične preiskave", pa smo lahko slišali, da naj bi bila izvenzakonska partnerja.

