Tragedije v gorah se to zimo kar vrstijo in tudi minuli konec tedna nesreča ni počivala. Potem ko je prejšnji teden globoko brezno na pobočju Grintovca v Kamniško-Savinjskih Alpah pogoltnilo 43-letnega hrvaškega planinca Ivana Rutnika, so bile gore konec tega tedna usodne za tri ljudi. Maja Bahovec je bila članica alpinističnega odseka Črnuče. FOTO: ČAO – Črnuški alpinistični odsek V soboto zjutraj je na grebenu Triglava usodno zdrsnil 30-letni hrvaški planinec, nato se je pred poldnevom v alpinistični smeri Grintovčev steber v Grintovcu smrtno ponesrečila 35-letna Ljubljančanka Maja Bahovec...