Maja ubila babico, v zapor ne gre: v priporu napisala deset pesmi

Dvaintridesetletna pevka Maja Tripar je ubila svojo babico, je sklenil petčlanski senat s predsedujočim sodnikom Julijanom Glavino. Čeprav je nemočni 85-letnici vzela življenje, v zapor ne bo šla. Ko je zagrešila uboj, je bila zaradi duševne motnje paranoidne shizofrenije njena sposobnost razumevanja dejanja bistveno zmanjšana in ni mogla imeti v oblasti svojega ravnanja. »Izreče se ji varnostni ukrep obveznega psihiatričnega zdravljenja in varstva v zdravstvenem zavodu,« je povedal sodnik Glavina in še, da ukrep lahko traja največ pet let. Senat ji je zaradi ponovitvene nevarnost...