Maja-Anastasija peš odšla od doma, vrnila se ni

Od sinoči je pogrešana 44-letna Maja-Anastasija Henke s Stražišča na območju PP Ravne na Koroškem. Nazadnje so jo videli okoli 21.30, ko je peš odšla od doma. Visoka je okoli 180 cm in je močnejše postave. Oblečena je v črne pohodne hlače in temnejši karirast termoflis. Ko je odšla od doma, je nosila tudi roza šal in roza kapo.

Vse, ki so pogrešanko videli, policisti prosijo, da pokličejo na telefonsko številko 113.