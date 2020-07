Madžarska jadralna padalca končala v bolnišnici

V četrtek se je pri pristanku na Letališču Bovec poškodovala 39-letna madžarska jadralna padalka. Okoli 16.30 je skočila skupaj s skupino osmih padalcev iz letala Pilatus PC-6. Pri pristanku jo je zaradi vetra odneslo proti vzhodu na rob letališča, kjer je zadela v kovinsko ograjo.



Po nesreči so poškodovano padalko prijatelji odpeljali v ZD v Tolmin, kjer so ji nudili prvo pomoč, nato pa je bila napotena v splošno bolnišnico v Šempeter pri Gorici.



V petek ob 11.24 pa so policisti obravnavali še nesrečo 50-letnega madžarskega jadralnega padalca (sum poškodbe hrbtenice) na pristajališču za jadralne padalce Lijak pri Šmihelu. Po nudeni prvi pomoči so ga reševalci NMP ZD Nova Gorica z reševalnim vozilom odpeljali na zdravljenje v bolnišnico Šempeter pri Gorici.