Madžar okradel Teksašana

Priča ga je prepoznala po naključju med sprehodom po mestu. FOTO: Jože Suhadolnik

Obsojen je bil za kazniva dejanja treh tatvin in eno veliko tatvino.

1436

EVROV mora vrniti Američanu.

Dve leti zapora so na ljubljanskem okrožnem sodišču izrekli Madžaru, ki se je pri nas mudil pred poldrugim letom. Z organi preiskovanja in pregona se je že srečal v več evropskih državah, na seznam držav, kjer ni dobrodošel, pa ga je uvrstila tudi Slovenija.Potem ko je bil obsojen v domovini, v Avstriji, deportirali so ga iz Nemčije, kjer so ga zaradi tatvin in ponarejanja denarja obsodili na tri leta zapora, je zavil še k nam, očitno zato, da bi izvrševal kazniva dejanja, je ugotovilo sodišče.Pred dvema letoma, bilo je 14. avgusta, okoli treh popoldne, je v lokalu na Šubičevi v Ljubljani izkoristil nepozornost Slovenjgradčana in mu iz torbice vzel denarnico s tremi bančnimi karticami, plačilnima karticama Mercator in OMW, dokumenti in 150 evrov. Mesec dni pozneje je okoli pol petih popoldne v lokalu na Cankarjevem nabrežju turistu iz Teksasa ukradel torbico s tremi bančnimi karticami, potnim listom, vozniškim dovoljenjem, iphonom 10+, 1000 dolarjev, 400 evrov in 1000 kun. 10. oktobra 2019 je v restavraciji v bližini okradel Ljubljančanko – bila je ob denarnico, iphone 5SE, dokumente, več bančnih kartic in 50 evrov.Januarja lani zvečer je v neki drugi restavraciji ukradel denarnico iz jakne črnogorskega gosta s tremi bančnimi karticami, 800 evrov, nato pa z ukradeno viso na bankomatu dvignil 1430 evrov.Po priznanju krivde za tri tatvine in veliko tatvino v nadaljevanju mu je sodišče izreklo posamične kazni in nato enotno kazen dveh let zapora, kot je predlagalo tožilstvo, le pri izgonu je namesto predlaganih pet let odločilo, da pri nas ne bo dobrodošel tri leta. Sodišče je upoštevalo, da je dejanja priznal in obžaloval, a prav tako niso mogli mimo dejstva, da je zagrešil štiri dejanja v relativno kratkem času in da je bil že obsojen na Madžarskem, v Avstriji in Nemčiji. V priporu je bil od marca lani, kar se mu šteje v kazen, sodišče pa mu je še naložilo, da mora Slovenjgradčanu vrniti 150, Teksašanu 1436, Ljubljančanki 150, Črnogorcu pa 2300 evrov. Ker so okradeni zahtevali več, jih je sodišče napotilo na pravdo.Prepoznala ga jeZanimivo pa je, kako so Madžara sploh ujeli. Torbico, ki jo je ukradel Američanu, so namreč našli 13. septembra 2019 v lokalu na Mestnem trgu, kjer jo je tat pustil; Teksašan je torbico tako dobil nazaj, vendar brez denarja. Direktorica družbe, ki vodi lokal, je zaslišana kot priča v preiskavi potrdila, da je videla moškega, ki je vstopil s torbico, izstopil pa brez nje, prepoznala ga je tudi na posnetkih; ne nazadnje so Madžara pri dejanjih posnele videonadzorne kamere.Ko je Karolyja marca lani povsem po naključju videla na cesti, je v njem prepoznala moškega, ki je v lokalu pustil prazno torbico. Sledila mu je od Mestnega do Vodnikovega trga in tatu pokazala policistu, ta pa ga je prijel. Ko si je naslednji dan ogledala fotografije osumljencev, je pokazala na številko 5 – Petrika Gaborja Karolyja.