Luki za napad na natakarja 5 let zapora

Luka Bohnec je bil danes na ljubljanskem okrožnem sodišču spoznan za krivega, da je 19. oktobra 2023 kar osemkrat zabodel 47-letnega natakarja medvoškega lokala Tržnica Kafé Stanislava M. s 23 centimetrov dolgim nožem v hrbet in mu pri tem povzročil več ran, med drugim raztrganino vranice. S tem je zagrešil kaznivo dejanje poskusa uboja. Po prepričanju sodnice Maje Povhe je pet let zapora povsem pravična in primerna kazen.

Tožilka Petra Lavrič se je sicer zavzemala za šestletno zaporno kazen. Obramba je po drugi strani trdila, da Bohnecu krivda za poskus uboja ni dokazana oziroma da v spisu ni mogoče najti niti enega dokaza, da je imel namen ubiti Stanislava M. "Brez motiva za odvzem življenja ne more biti kaznivega dejanja," je poudaril obtoženčev zagovornik Matevž Tratar. Slednji je sicer poudaril, da je bil tistega dne dejansko Bohnec žrtev napada s strani oškodovanca. Zaradi občutka prestrašenosti in tudi glede na to, da je oškodovanec takrat ležal na njem, pa se je, tako zagovornik, Bohnec bal za svoje življenje. Skratka, pri napadu z nožem naj bi šlo za silobran.

Sodnica je v obrazložitvi sodbe povedala, da je obtožencu poskus uboja dokazan. Pa da tudi ni šlo za silobran, saj je kar osemkrat z nožem zabodel natakarja. Svetovala mu je, naj se še naprej drži stran od drog ter da naj se po odhodu iz zapora vrne k staršem, si poišče službo in zaživi skupno življenje z dekletom, seveda, kot je dodala, če ga bo ta še čakala. Bohnec, ki je že 14 mesecev v priporu, tam pa ostaja tudi do pravnomočnosti sodbe, je v zaključnih besedah še enkrat obžaloval svoje ravnanje. "Takrat sem bil na smrt prestrašen in sem se ustrašil," je zatrdil in še, da nikomur v življenju ni želel škodovati, kaj šele ga ubiti.

