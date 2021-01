Luka V. (32) poskušal umoriti hčerko in bivšo

Le dva meseca in pol so potrebovali na celjskem sodišču, da so zaključili sodno preiskavo zoper 32-letnega Šentjurčana Luko Vlaovića, diplomiranega pravnika, ki naj bi 6. oktobra lani poskušal zastrupiti nekdanjo partnerico, sicer hčerko znanih celjskih odvetnikov, in njuno petletno hčer. Celjski tožilci so tako tik pred iztekom starega leta zoper njega vložili obtožnico. Kot je pojasnila vodja celjskih tožilcev Simona Kuzman Razgoršek, je državna tožilka 31. decembra 2020 zoper obdolženega Luko Vlaovića na okrožno sodišče v Celju vložila obtožnico zaradi dveh kaznivih dejanj: poskusa kaznivega dejanja umora in ...