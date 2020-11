Luka V. (32) bivši in hčeri dal smrtonosni krof

Žalujoča Helena Blagne preživlja težke dni

Helena Blagne te dni preživlja težke trenutke, saj ji je prejšnji teden umrl oče Jozef, poroča portal Veseljak. Prav on je na vse svoje otroke prenesel ljubezen do glasbe. Oče je bil tisti, ki je Heleno pri njenih 12 letih prijavil na tekmovanje za Glas Gorenjske. Od takrat so bile njene sanje samo peti in stati na odru.