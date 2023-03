Skoraj natančno dve leti po predobravnavnem naroku, na katerem se je 35-letni pravnik Luka Vlaović 8. marca 2021 na celjskem okrožnem sodišču zaradi kaznivih dejanj dveh poskusov umora in grožnje izrekel za nedolžnega, je delo rednih sodišč tako rekoč končano. Vrhovno sodišče je namreč njegovo zahtevo za varstvo zakonitosti v obrazložitvi na 45 straneh v celoti zavrnilo, kar pomeni, da obvelja sodba okrožnega in višjega sodišča: Vlaović je kriv, da je hotel s krofi zastrupiti nekdanjo ženo Nino in njuno mladoletno hčerko, takrat staro štiri leta. Obsodili so ga tudi zaradi groženj taščinemu p...