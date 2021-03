Luka grozil Janezu Janši, omenjal tudi Urško in otroka

Grožnja je bila zapisana na facebook strani.

Zapis na facebooku

Janšo obesit na Prešernovem

Zaradi grožnje so Štitića obsodili na dva meseca pogojnega zapora s preizkusno dobo enega leta.

O kaznivem dejanju grožnje kazenski zakonik veleva: kdor komu zato, da bi ga ustrahoval ali vznemiril, resno zagrozi, da bo napadel njegovo življenje ali telo ali prostost ali uničil njegovo premoženje velike vrednosti, ali da bo ta dejanja storil zoper njegovo bližnjo osebo, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do šestih mesecev.Inje izpolnil znake tega kaznivega dejanja ter resno zagrozil premierju, meni velenjska okrajna sodnica. Obsodila ga je na dva meseca pogojnega zapora.Celjski tožilci so Velenjčana preganjali z obtožnim predlogom, da je »3. novembra 2020 med 10.00 in 13.30 na facebook strani Vseslovenska vstaja naroda med drugim zapisal grožnjo zoper(Janeza) Janšo«. Vsebina, ki je Štitića spravila v kazenski pregon in skorajšnji zapor, pa se je glasila (nelektorirano): »...naj se Janezu noge začnejo tresti ko bomo pred njegovo hišo stali in mu metali molotovke v okno.. zelo hitro bo poštudiral na varnost svoje žene in otroka..takrat bo pa poslušal ampak bo že prepozno.Kdo bi vedel, ali je s tem nemara mislil na Prešernov trg v Ljubljani, saj se je zapis končal, toda, tako je razsodila velenjska kazenska sodnica, »Ivana (Janeza) Janšo, ki je bil s takšnimi grožnjami seznanjen, je vznemiril in se je počutil ogroženega«. Zaradi grožnje je izdala kaznovalni nalog, s katerim je Štitića obsodila na dva meseca pogojnega zapora s preizkusno dobo enega leta. V tem času torej ne sme storiti novega kaznivega dejanja, sicer ga bo Janša spravil za zapahe.Glavne obravnave z zaslišanjem Štitića in oškodovanca pa ni razpisala, pred izdajo kaznovalnega naloga je le pregledala gradivo in ocenila, da so dokazi proti Velenjčanu dovolj trdni. Eden od njih pa je bil tudi zapisnik Sektorja kriminalistične policije PU Ljubljana o sprejemu ustne kazenske ovadbe oziroma predloga za kazenski pregon naznanitelja Janše.