Luka dekle iz zasede napadel s sekiro, v zaporu bo preživel mnogo let

Višje sodišče v Mariboru je zavrnilo pritožbi tako obrambe kot tožilstva na prvostopenjsko sodbo Luki Gašpariču zaradi poskusa umora dekleta v mariborskem parku septembra 2022, so za STA potrdili na mariborskem tožilstvu. S tem je pravnomočno potrjena odločitev okrožnega sodišča v Mariboru, ki je Gašpariča obsodilo na 15 let zapora.

Kot je povedal vodja mariborskega tožilstva Tilen Ivič, je senat višjih sodnic v obrazložitvi zavrnil navedbe obrambe o ustavnih kršitvah in bistvenih kršitvah določb kazenskega postopka. Kot so odločile sodnice, je prvostopenjsko sodišče pravilno in argumentirano zavrnilo predlog za izločitev dokazov, saj je bilo ugotovljeno, da je obdolženi že pred podajo izjave dobil pravni pouk, ki ga je razumel, pri tem pa ni bilo zaznati duševnega stanja, ki bi onemogočilo razumevanje pouka oziroma uresničevanje pravice do molka. Sodišče je po njihovi presoji utemeljeno zavrnilo še nekatere dokazne predloge obrambe.

Grozovito in zahrbtno

Po besedah Iviča je višje sodišče potrdilo, da je bil obdolženec v času storitve kaznivega dejanja prišteven, dejanje pa da je zagrešil na posebno grozovit in zahrbten način, kar izhaja iz okoliščin napada, uporabljenih sredstev ter narave in števila poškodb, ki jih je utrpela žrtev. Višje sodišče je po poročanju STA pritrdilo oceni organa na prvi stopnji, da je obdolženec dejanje storil z zvijačo, saj je zlorabil zaupanje žrtve, jo pod pretvezo zvabil na kraj dogodka ter jo napadel iz zasede, v okoliščinah, ko napada ni bilo mogoče pričakovati.

15 let bo napadalec za zapahi.

Pritožilo se je tudi tožilstvo, in sicer na odmerjeno kazen, saj je tožilec Darko Simonič na prvi stopnji predlagal 20 let zapora. A senat višjega sodišča je menil, da so bile celovito obravnavane in ustrezno ovrednotene vse relevantne olajševalne in oteževalne okoliščine.

24-letni Gašparič je septembra 2022 s sekiro in nožem napadel dve leti mlajšo prijateljico. S pretvezo, da ji bo prinesel pisma, jo je zvečer zvabil v park, tam pa jo napadel iz zasede ter ji med drugim odsekal prst. Nadaljeval je tudi, ko mu je poskušala pobegniti, in ji povzročil vrsto hudih poškodb, tudi glave, zaradi česar je bilo ogroženo njeno življenje. Ustavil se je šele, ko sta mimo prišla naključna mimoidoča, ki sta slišala dekletove krike.