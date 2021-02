Lovili ministra, sami nasrkali

Večerja in vikend v toplicah

Na fotografiji (z leve): Zoran Petrovič, Dušan Raj, Vojko Marguč in Denis Kadirić

let je novembra lani minilo od začetka afere Koprivnikar.

Če bi policisti ujeli neljubega ministra pijanega, bi to bila medijsko odmevna zgodba.

Od afere Koprivnikar, poimenovane po tedanjem ministru za javno upravo, ki je na zatožno klop ljubljanskega okrožnega sodišča pripeljala pet policistov, obtoženih sindikalne zarote, je konec novembra lani minilo že pet let. Nekdanji predsednik Sindikata policistov Slovenije (SPS), kranjski predstavnik sindikata, namestnik koprskega regionalnega predstavnika SPS, novomeški regionalni sindikalni predstavnikter sindikalni zaupnik za ljubljansko regijonaj bi se v zaprti skupini ​na facebooku dogovorili, da bodo poskušali s pomočjo svojih uradnih pooblastil nekako kaznovati Koprivnikarja, ki je bil gluh za zahteve po povišanju policijskih plač in je celo javno kritiziral policijsko stavko.Tožilstvo jim očita zlorabo uradnega položaja, Marguču in Petroviču očita kaznivo dejanje pomoči pri sprejemanju koristi za nezakonito posredovanje, Sakaču in Kadiriću kaznivo dejanje sprejemanja te koristi, Raju pa dajanje oziroma obljubljanje daril za nezakonito posredovanje. V zaprti skupini, namenjeni članom SPS, so objavili, da ima minister koncert v škofjeloškem pubu s svojo glasbeno skupino OF, ki bo trajal do enih zjutraj, in predlagali, da v zasedo pošljejo škofjeloško patruljo. Petrovič je, tako tožilstvo, s fotografijo avtomobila odločilno prispeval, da sta svoje opravila Sakač in Kadirić. Prvi je namreč poklical enega od policistov v patrulji, mu opisal avto in naročil, naj s kolegom ustavita Koprivnikarja ter mu data pihati. Kadirić je za vsak primer enako naročil patrulji PP Kranj. Raj pa naj bi Kadiriću in Sakaču obljubil, da jima bo sindikat plačal vikend v toplicah, če bosta posredovala, da bo patrulja ustavila ministra med vračanjem s koncerta in izvedla alkotest, policistoma, ki bosta akcijo izvedla, pa bo plačal večerjo.Koprivnikarja sta tiste noči res ustavila škofjeloška policistainin mu ponudila alkotest. Ta pa jim ni prinesel takšnega zadovoljstva, kot so pričakovali. Sakač je namreč objavil fotografijo opravljenega alkotesta, na katerem je bila izpisana številka 0,12 (v miligramih na liter izdihanega zraka, kar je 0,25 promila.) »Nimamo sreče ... 0,12? Kaj pa droga? Ker ni glih gladek ... Škoda, da je bilo premalo,« je bilo zapisano.In kaj danes o vsem tem pravi obtožena peterica? Največ časa si je za zagovor vzel Petrovič, ki je opozoril, da imamo v tem primeru »absurdno situacijo, ko kazenski pregon ne teče oziroma je bil zaustavljen za policista, ki sta Koprivnikarja ustavila, ker je Specializirano državno tožilstvo ugotovilo, da njuno ravnanje ni več kaznivo dejanje, saj ministru nista povzročila škode«. In kljub temu se nato proti njemu vodi postopek zaradi pomoči pri storitvi kaznivega dejanja, »ki ga ni več«. Poudaril je, da ne drži, kot je prepričano tožilstvo, da naj bi za motivom tega dejanja stal interes sindikata oziroma da bi minister zapustil svoj položaj, četudi so bili njegovi zapisi glede tega dvoumni. Razložil je, da Koprivnikar ni bil v ožji ekipi pogajalske skupine. Zavrnil je, da bi bila njegova pomoč z objavo fotografij ministrovega avtomobila odločujoča. V omenjeni zaprti skupini na facebooku so bile namreč objavljene že tri tedne prej, »tako da, kdor je želel dobiti podatek o tem avtu, je lahko vzel telefon, zavrtel 30 sekund nazaj in jih dobil«. Očitki iz obtožnice so po njegovem prepričanju neutemeljeni, saj da je bil namen objave fotografij opozoriti na »netransparenten nakup ministrovega avtomobila«. Namen komuniciranja v omenjeni skupini oziroma »chatu« (klepetalniku, op. a.) pa je bil po Petrovičevih besedah kot neki »ventil, da si izmenjamo informacije, ne pa izvršujemo kazniva dejanja. Bolj točno je, da smo zaradi jeze prišli v tako komunikacijo, in ne zaradi interesa sindikata.«Očitana dejanja so zanikali tudi preostali soobtoženi. V preiskavi je Marguč razložil, da je bil tistega večera v škofjeloškem gasilskem domu, kjer so praznovali rojstvo otroka. Za ministrov koncert je izvedel prek objave na facebooku. Vse dopisovanje pa je jemal kot šalo, na kar kažejo tudi smeški: »Smeška sem dal na koncu stavka in to pomeni, da se hecam, da je to šala. Nisem si mislil, da bodo res ustavili ministra,« je še povedal.Obtoženi Raj pa se lastnih zapisov sploh ne spominja, ker da je bil zaradi prepira s partnerico vinjen. Tako niti ne ve, ali je on to pisal: »Obstaja sum, da bi lahko v mojem imenu to pisal nekdo drug.« Če se izkaže za nasprotno, pa se, kot dodaja, sklicuje na 14. člen ustave. Da ni nikoli naročil, naj ustavi Koprivnikarja, pa je zatrjeval tudi Kadirić. V skupini tudi ni poimensko imenoval ministra niti ni omenil tipa njegovega vozila, razen da gre za bel BMW z ljubljanskega registrskega območja. Dodal je tudi, da mu je znano, da patrulja prometne policije Kranj lahko pokriva območje Škofje Loke le, če se tam zgodi hujša nesreča. Sicer pa ne.